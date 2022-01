Letitia Wright revine pe platourile de filmare „Black Panther”

Stiri pe aceeasi tema

- "Spider-Man: No Way Home" a devenit primul film din epoca pandemiei care a depașit pragul de 1 miliard de dolari in box office-ul global, scrie Reuters Filmul celor de la Sony a depașit borna intr-un interval aproape record de 12 zile, la egalitate cu "Star Wars: The Force Awakens" din 2015,…

- Tom Holland, actorul care joaca rolul lui Spider-Man, și-a ținut promisiunea fața de un baiețel care și-a salvat sora de mușcaturile unui caine, anul trecut. Micuțul a avut parte de clipe unice pe platourile de filmare ale celebrei pelicule. In iulie 2020, Bridger Walker și-a aparat sora, s-a pus in…

- Ultimul film din seria Spider-Man de la Marvel a inregistrat incasari de 260 de milioane de dolari intr-un singur weekend, noteaza CNN. Duminica se preconiza ca incasarile vor fi in jurul sumei de 253 de milioane de dolari, insa filmul a depașit toate așteptarile. Acest lucru este cu atat mai impresionant,…

- Ana de Armas o va înlocui pe de Scarlett Johansson în „Ghosted”, dupa ce actrita americana a abandonat filmarile la acest thriller de actiune, pe care Apple preconizeaza sa-l lanseze pe platforma sa de televiziune.Astfel, actrita de origine hispanica îl va avea…

- Handbalista Crina Pintea a declarat ca atat ea, cat si colegele sale din echipa se vor bate pentru a incheia cat mai sus Campionatul Mondial din Spania, asa cum au facut-o si la turneele finale precedente. „Ne vom bate la acest Mondial ca de fiecare data. E foarte important grupul, vad niste lucruri…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, sustine ca nu este admisibil sa toleram sute de decese din cauza COVID-19, care altfel ar fi putut fi prevenite. „In toata acesta perioada, toate masurile luate in context de pandemie nu au cum sa fie masuri populare, inclusiv vaccinarea.…

- Productia ”Black Panther: Wakanda for ever”, continuarea filmului de succes al studiourilor Marvel, a fost suspendata pentru a-i permite actritei Letitia Wright sa-si revina dupa o accidentare survenita in vara in timpul filmarilor, potrivit presei de specialitate, relateaza AFP. Actrita vedeta din…

- Actorul Jason Momoa, care tocmai si-a revenit dupa rani suferite la inceputul filmarilor pentru „Aquaman 2”, a contractat Covid-19. „Jason este bine, din fericire, si in izolare dupa ce a fost testat pozitiv (…). Toata lumea spera la o insanatoșire si o revenire rapide pe platou”, a declarat o sursa…