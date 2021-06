Stiri pe aceeasi tema

- Atleta etiopiana Letesenbet Gidey a doborat recordul mondial in proba feminina de 10.000 m, fiind cronometrata in 29 min 01 sec 03/100, marti la Hengelo (Olanda), in cadrul selectiilor etiopiene pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza AFP. Gidey (23 ani) a imbunatatit cu aceasta ocazie recordul…

- Atleta olandeza Sifan Hassan a doborat duminica recordul mondial feminin pe distanta de 10.000 metri dupa ce a fost cronometrata in 29 min. 06 sec. 82, in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Hengelo (Olanda), scrie AFP. Hassan (28 ani) a batut recordul pe aceasta distanta pe care-l detinea din…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, numarul 54 mondial, s-a calificat, miercuri, turul trei al turneului de la Roland Garros, potrivit news.ro. Cirstea a trecut in turul doi de italianca Martina Trevisan, locul 97 WTA, scor 6-4, 3-6, 6-4, dupa doua ore si 37 de minute de joc. Citește…

- Mijlocasul scotian John Fleck, care face parte din cei 26 de jucatori selectionati pentru a disputa EURO 2020, a fost testat pozitiv la Covid-19 in cantonamentul echipei nationale, din Spania, a anuntat, marti, Federatia scotiana de fotbal, citata de AFP, potrivit Agerpres. "In consecinta,…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a castigat, duminica seara, pe teren propriu, scor 1-0 cu FC Viitorul, finala barajului din Liga 1 pentru Conference League, potrivit news.ro Golul a fost marcat de Aganovic ’42. Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Stefanescu – Paun (Fofana ’68),…

- Procurorii DNA de la Cluj l-au trimis in judecataGheorghe Isai, la data faptei auditor public extern la Camera de Conturi Cluj - Curtea de Conturi a Romaniei, pentru luare de mita. Alaturi de acesta va fi judecat și un om de afaceri, acuzat instigare la dare de mita. Citește și: DNA…

- Curtea de Apel București a stabilit, joi, termen pentru continuarea cercetarii judecatorești in complet de divergența in dosarul de mare corupție al fostului edil al Capitalei, dupa vacanța judecatoreasca, in 9 septembrie. Pana atunci, au stabilit magistrații, Primaria Capitalei trebuie sa…

- Canadianul Wayne Gretzky, considerat cel mai mare jucator din istoria hocheiului profesionist nord-american, si-a anuntat demisia din postul de vicepresedinte al echipei Edmonton Oilers, informeaza presa din Canada, potrivit Agerpres. "Oilers, fanii sai si orasul Edmonton au insemnat lumea…