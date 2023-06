Stiri pe aceeasi tema

- Florin Nița, 35 de ani, laudat deseori pana acum de antrenorul lui Pardubice, a fost vinovat la golul infrangerii echipei sale, 1-2 cu Zlin, e aproape de retrogradare și Radoslav Kovac l-a criticat: „Ne-a ajutat la multe partide, dar acum trebuie sa fim sinceri și sa admitem ca am pierdut din cauza…

- Greseala uriasa a Simonei Halep! S-a aflat ce a putut sa ii faca fostului sot, Toni Iuruc... Citește AICI amanunte incredibile despre relatia celor doi, dar si ce regreta acum Simona... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- E scandal mare la Chefi la Cuțite, dupa ce producatorii celebrei emisiuni de la Antena 1 ar fi strecurat o gafa monumentala pe post, in timpul ediției trecute. Un clip de la montaj a fost difuzat pe post, iar internauții ar fi aflat, in avans, cine este cheful care a caștigat cele mai multe amulete…

- Roșiile sunt una dintre cele mai satisfacatoare plante din gradina. Sunt relativ ușor de cultivat, ceea ce le face excelente pentru gradinarii incepatori, oferind in același timp o provocare pentru degetele verzi consacrate. Daca totul merge bine, ele produc fructe superbe. Cu toate acestea, inainte…

- Nu degeaba se spune ca cel mai bun prieten al omului este cainele, avand in vedere faptul ca patrupezii sunt prieteni adevarați, extrem de loiali și iubitori. Cainele este un membru al familiei, pe care trebuie sa-l tratezi ca atare, sa-i iubești și sa-l ingrijești. La cat timp trebuie spalați blanoșii.…

- LIDL Romania, ținta unor acuzații alarmante. Ce ar fi gasit o clienta din Iași in bananele cumparate din celebrul supermarket. Femeia a ajuns la spital cateva zile mai tarziu. Ce au transmis reprezentanții lanțului de magazine. Ce ar fi gasit o clienta din Iași in bananele cumparate din LIDL O femeie…

- Vopseaua de par contine o serie de substante chimice care provoaca senzatia de arsura, exfolierea scalpului si iritatii.Acestea sunt cele mai blande simptome ale respingerii toxinelor din vopsele.Potrivit unei ordonante date de Uniunea Europeana in 2011, producatorii sunt oblogati sa ataseze pe cutiile…

- In mai puțin de o ora, poți pune pe masa un preparat delicios, perfect pentru cei care respecta restricțiile alimentare impuse in perioada postului. Daca iți dorești sa obții rezultate ca la carte, trebuie doar sa ții cont de un singur sfat. Afla cand se pune sarea in mancarea de cartofi. Cand se pune…