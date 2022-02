Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de amploare a celor de la Garda Forestiera Timișoara. Inspectorii au desfașurat verificari in Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara și au dat amenzi de aproape 100.000 lei. In total, au confiscat 700 metri cubi de material lemnos.

- Printr-un ordin al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, in functia de inspector sef al Garzii Forestiere Timisoara a fost numit Ciprian Lupean. Numirea lui are caracter temporar si intra in vigoare de joi, 17 februarie. Garda Forestiera Timisoara are in subordine trei judete: Caras-Severin, Hunedoara…

- Meteorologii au emis marți o noua avertizare Cod roșu de vant puternic pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara. Potrivit ANM, sunt vizate zonele de munte de peste 1.800 metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. In aceste zone se vor semnala intensificari ale vantului care vor depași la rafala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata, care anunța „intensificari ale vantului, cu rafale de peste 90-100 km/h, spulberand zapada”. Sunt vizate zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Alerta inițiala…

- Cod rosu de ninsori si viscol – Avertizare ANM Meteorologii au emis, marti seara, o avertizare nowcasting Cod rosu de ninsori si viscol, ce vizeaza in urmatoarele trei ore zonele inalte din doua judete situate in Transilvania. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 22:00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „intensificari ale vantului cu rafale care vor depași 120…130 km/h, zapada spulberata, vizibilitate redusa”. Sunt vizate zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pe termen scurt, care anunța „intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 90-100 km/h, transport de zapada care va determina scaderea vizibilitații, ninsoare viscolita”. Alerta vizeaza zonele de munte de peste…