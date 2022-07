Legumicultor din Matca: „nu a fost un an Ok dacă ținem cont de creșterile de prețuri din toate domeniile” Chiar daca mai este mult timp pana la sfarșitul anului agricol, cand fermierii calculeaza cat au caștigat in raport cu cheltuielile și munca lor pentru inființarea și ingrijirea culturilor, legumicultorii din Matca au deja o estimare: nu a fost un an bun, din cauza valului de scumpiri din toate domeniile, care pentru ei inseamna o majorare a costurilor de producție. „Una peste alta, nu a fost un an OK din punctul de vedere al prețurilor, daca ținem cont de creșterile de prețuri din toate domeniile. Motorina este noua lei. Inputurile s-au scumpit cu 20 – 30 %. Toate s-au scumpit”, ne-a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

