Legion Run Romania - distractia, energia si sustinerea au venit in valuri!

- Evenimentul international Legion Run va avea loc in premiera in Romania, in data de 16 iunie 2018, la Divertiland Water Park, Chiajna. Legion Run este experienta unica a unui eveniment necompetitiv, dar cu multa adrenalina si distractie, cu o serie de obstacole special realizate pentru a incuraja…

- Craft Bicycle, producator local de biciclete din bambus, si Ride Safe, firma locala ce dezvolta o solutie de mobilitate pentru industria de motociclete (aplicatie software ce notifica automat ambulanta in cazul unui accident), sunt cele doua start-up-uri romanesti care s-au calificat in finala competitiei…

- Peste 1.300 de participanți, susținatori și organizatori au spus prezent sambata – 5 mai, la evenimentul ZIUA B, primul concurs din calendarul Riders Club 2018 și unul dintre cele mai populare competiții ale sistemului de ciclism. Prima aventura Riders Club 2018, pregatita de echipa MTB Academy și MPG,…

- Organizația Județeana Suceava a PMP trebuie sa stranga cel puțin 30.000 de semnaturi pentru susținerea proiectului de lege pentru revenirea la alegerile primarilor din doua tururi de scrutin. Secretarul general al PMP Suceava, Anca Gitlan, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca aceasta campanie…

- PSD va organiza un miting pentru susținerea familiei, a anunțat luni președintele Liviu Dragnea, la finalul Comitetului Executiv. Liviu Dragnea a spus ca aceasta este cea mai importanta decizie pe care partidul a luat-o in ședința de luni. Dragnea a propus organizarea unui miting…

- Dinamo va juca in aceasta seara, de la ora 20:45, contra celor de la Chiajna. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. Pentru meciul din aceasta seara, antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, se gandește sa schimbe in atac. Astfel, Robert Moldoveanu, unul…

