- First Republic era a 14-a banca din SUA dupa active din circa 4.100 de banci In Romania, cu 32 de banci, intreg sistemul bancar are 160 mld. dolari. First Republic, de la 25 mld. dolari capitalizare la 300 mil. dolari in trei luni. JPMorgan a castigat licitatia pentru a achizitiona First Republic Bank…

- Warren Buffett, unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume, da dovada de o modestie rara. El locuiește intr-o casa pe care a cumparat-o cu 31.000 de dolari in anul 1958, ii place sa manance la fast food, iar copiii i-a crescut intr-un stil obișnuit. Ei merg cu metroul și nu sunt angajați la firma…

- Bitcoin se tranzacționa in scadere cu aproape 8%, la 19.900,28. Ether a scazut cu peste 8%, la 1.400,63 dolari, potrivit CNBC .Vanzarea cripto a fost provocata de o serie de factori, unul dintre ele fiind anunțul președintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, privind o posibila creștere a ratei…

- Puține cuvinte ale investitorilor sunt analizate cu mai multa atenție decat cele ale miliardarului Warren Buffett, aflat la carma gigantului financiar Berkshire Hathaway. Dar in scrisoarea anuala a acționarilor din acest an, care a fost publicata sambata, Oracolul din Omaha nu a dezvaluit prea multe.…

- Cel mai inalt diplomat turc a declarat luni ca Ankara nu va cumpara avioane de lupta F-16 americane cu condiții prealabile și și-a exprimat convingerea ca problema poate fi depașita daca administrația Biden menține o poziție decisiva, noteaza publicația turca Daily Sabah. Fii la curent cu…

- Conglomeratul bancar si de procesare a platilor Fidelity National Information Services (FIS) si-a revizuit in scadere valoarea activelor cu 17,6 miliarde de dolari, in vederea separarii de grup a diviziei sale comerciale, care include serviciul de plati, WorldPay, anuland o achizitie de 43 de miliarde…

- Acțiunile companiei-mama Alphabet au pierdut peste 7%, reducand valoarea de piața a firmei cu 100 de miliarde de dolari (82 de miliarde de lire sterline), din cauza unei greșeli a chatbot-ului Google Bard, prevazut cu inteligența artificiala, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…