Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara trupul neinsuflețit al lui Florin Condurațeanu a parasit Casa Presei in ropot de aplauze și va fi transportat catre capela Cimitirului Bellu din București, pana maine. La orele pranzului va avea loc inmormantarea.

- Sunt ultimele clipe alaturi de Florin Condurațeanu, asta deoarece joi la ora 12:00 trupul fara viața al jurnalistului va fi inmormantat la cimitirul Bellu. Sicriul aflat la Casa Presei a fost astazi acoperit cu Drapelul Romaniei.

- Inca de la inființare, Casa Artelor Dinu Lipatti celebreaza anual „Ziua Iei”, promovand Arta și Cultura prin reperele esențiale ale identitații naționale. Legendarul pianist și compozitor Dinu Lipatti a...

- Actorul Ion Dichiseanu a fost inmormantat azi, dupa ce a ce incetat din viața joi, la 87 de ani. Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Ion Dichiseanu a fost depus vineri la Teatrul Nottara, unde admiratorii i-au adus un ultim omagiu. In aceasta dimineața, artistul a fost inmormantat la cimitirul Belu,…

- Actorul Ion Dichiseanu va fi inmormantat sambata, la Cimitirul Belu, la ora 12,00, potrivit unei informari a Teatrului Nottara. Sicriul cu trupul actorului, acoperit cu steagul Romaniei, a fost depus vineri in foaierul Teatrului Nottara, unde va ramane pana sambata, la ora 10,00.…

- Actorul Ion Dichiseanu va fi inmormantat sambata, la Cimitirul Belu, la ora 12,00, potrivit unei informari a Teatrului Nottara. Sicriul cu trupul actorului, acoperit cu steagul Romaniei, a fost depus vineri in foaierul Teatrului Nottara, unde va ramane pana sambata, la ora 10,00. Masina mortuara cu…

- Trupul neinsuflețit al lui Ion Dichiseanu a fost adus la Teatrul Nottara și urmeaza sa fie dpeus in foaier pentru a putea fi vazut pentru ultima oara de catre familie, preiteni și fani. Maestrul a murit ieri, la varsta de 87 de ani, dupa mai multe luni de suferința pe patul de spital.

- Nicolae Dan a trecut in nefiinta la varsta de 91 de ani. S a implinit un an de la moartea lui Nicolae Dan, fost presedinte, vreme indelungata, al sectiei de rugby a CS Farul, postura din care a avut un rol important in performantele echipei de pe litoral, sprijinind mult sportul cu balonul oval. Nicolae…