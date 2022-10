Stiri pe aceeasi tema

- Alla Pugaciova, faimoasa cantareața de muzica pop din era sovietica i-a criticat dur pe cei care au atacat-o pentru opoziția sa fața de invazia ruseasca din Ucraina. Ea i-a numit pe susținatorii razboiului lui Putin „sclavi” și „lachei”, conform The Moscow Times.

- Una dintre cele mai mari vedete ale Rusiei, Alla Pugaciova (73 de ani) s-a dezlanțuit impotriva regimului Putin si a razboiului din Ucraina. E drept ca dupa ce a ajuns in siguranta cu intreaga familie in Israel.

- Daca ne uitam in trecut, la o serie de atentate atribuite unor teroristi ceceni, dar puse la cale cu buna probabilitate de catre serviciile secrete rusesti, episod care i-a adus lui Putin primul sau mandat prezidential, si la costurile si beneficiile comparative pentru Kiev si Kremlin, ipoteza unei…

- Lada a redevenit lider pe piața auto ruseasca, a urmare a sancțiunilor aplicate impotriva Rusiei, potrivit The Moscow Times. Cel mai mare producator auto din Rusia, AvtoVaz, a revenit luna trecuta pe primul loc in topul vanzarilor in capitala rusa, pentru prima data dupa mai bine de un deceniu, potrivit…

- Volodimir Zelenski a transmis un mesaj in cursul nopții de duminica spre luni, oferindu-i un raspuns liderului rus, care a amenințat Occidentul ca deține cel mai puternic armament hipersonic. Mai mult, liderul ucrainean ofera asigurari cu privire la victoria Ucrainei, indiferent de dotarile performante…

- Razboiul lui Putin in Ucraina este o invazie imperialista infioratoare. A schimbat imaginea de ansamblu a istoriei ruse, ucrainene și europene in moduri pe care ne vom stradui sa le ințelegem timp de decenii, scrie Alexander Etkind in The Moscow Times . Fetișism Pentru cei mai mulți dintre noi care…

- Rusia va „revendica” statul american Alaska daca SUA ingheața sau confisca activele rusești ca sancțiune pentru invadarea Ucrainei, a atras atenția miercuri președintele Camerei inferioare a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, citat de The Moscow Times . „America sa-și aminteasca mereu: exista o bucata…

