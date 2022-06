Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca țarile sunt de multe ori catalogate dupa nivelul de trai. Ei bine insa, daca vrei sa știi care este țara cu cel mai ridicat nivel de trai din Europa, ești la locul potrivit. Iata cum arata statisticile, dar și pe ce loc de incadreaza Romania in acest sondaj!

- Caroli Foods Group organizeaza in acest weekend (14-15 mai), cu sprijinul Federației Romane de Natație și al Asociațiilor de Pentatlon Modern și al primariei locale, „Cupa Caroli” la inot. La competiție vor participa copii cu varste cuprinse intre 6 și 14 ani, inscriși in 14 cluburi sportive, atat din…

- In 2020, Romania a dat sub 5% din numarul total de nașteri din Uniunea Europeana. Cu toate acestea, țara noastra a dat jumatate din mamele minore care au nascut inainte sa implineasca 15 ani. Cum sta Bistrița-Nasaud: Potrivit ultimelor date Eurostat, in 2020, Romania a dat doar 5% din numarul total…

- Președintele AUR, George Simion, a solicitat marti, 19 aprilie, in plenul Camerei Deputatilor, ca ministrul de Interne Lucian Bode sa spuna „cine din structurile statului roman il tine in brate pe domnul Raed Arafat”. „Un demers politicianist”, a replicat ministrul, aflat la „Ora Guvernului”, subliniind…

- Dupa doi ani de creștere a atitudinilor populiste, ultima luna a dus la o revenire la scorurile de dinainte de pandemie, se arata intr-o analiza a Centrului pentru promovarea Participarii și Democrației, din cadrul SNSPA, prezentata in cadrul unei dezbateri la Universitatea Harvard.

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a prefațat meciul cu CSU Craiova. Antrenorul gruparii ardelene spune ca pericolul poate veni de oriunde, incepand de la portar pana la atacantii formației oltene. „Cand joci cu Craiova pericolul vine de peste tot. Sa ne gandim numai la portar (n.r. – Mirko…

- Catalin Gherzan: “Romania trebuie sa propuna soluții și sa se faca auzita in Europa și in lume” Fara o politica interna solida nu putem avea o politica externa, afirma Catalin Gherzan. “Atat timp cat Romania se reduce doar la stadiul vegetativ de a repeta mesajele UE și NATO, vom continua sa mergem…

- Viceliderul parlamentarilor PSD din Camera Deputatilor, ieseanul Silviu Macovei, vine cu o propunere radicala legata de solutionarea crizei energetice din Romania. In plin scandal si balbaieli ale Ministerului Energiei, romanii sunt din ce in ce mai apasati de facturile la energie electrica si gaze.…