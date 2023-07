Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru l-a convins pe Laurențiu Reghecampf (47 de ani) sa vina in locul lui Eugen Neagoe (55 de ani) pe banca Universitații Craiova. Finanțatorul gruparii oltene l-a „folosit” in negocieri și de numele lui Marius Șumudica (52 de ani). La cateva ore distanța de la remiza „alba” cu Oțelul, Mihai…

- Eugen Neagoe (55 de ani) a fost demis de la CS Universitatea Craiova. Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a fost total nemulțumit de randamentul echipei... The post Eugen Neagoe, primul antrenor demis in noul sezon al SuperLigii! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Demis de Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova dupa remiza cu nou promovata Otelul Galati, Eugen Neagoe a vorbit despre despartirea de Stiinta. El nu si-a reprosat nimic pentru perioada petrecuta la carma gruparii alb-albastre. „Dureros este intotdeauna cand te desparți de o echipa. Dar, sincer,…

- Gica Craioveanu (55 de ani) și-a incheiat colaborarea cu Universitatea Craiova, din postura de director de imagine. El a precizat ca Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, i-a cerut sa incheie contractul. Fostul internațional a fost director de imagine la club din 2013.Gica Craioveanu a jucat…

- Din informațiile Gazetei, patronul Universitații, Mihai Rotaru, a reziliat contractul cu directorul de imagine al clubului, fostul internațional Gica Craioveanu, de comun acord. „Grande” e a treia personalitate care parasește gruparea din Banie in ultimul an, dupa managerul general Marcel Popescu și…

- Gica Craioveanu (55 de ani), fostul atacant al Universitații Craiova, a analizat transferul lui Alexandru Mitrița (28), extrema stanga, la echipa olteana. Craioveanu considera ca transferul lui Mitrița nu e suficient pentru ca Universitatea Craiova sa caștige titlul in SuperLiga. Fostul atacant este…

- Universitatea Craiova nu a reușit sa „prinda“ primele doua locuri in Superliga, dar jocul alb-albaștrilor a cunoscut progrese vizibile de la meci la meci, in ciuda numroaselor absențe din lot la aproape fiecare etapa. Asta l-a determinat pe finanțatorul Științei, Mihai Rotaru, sa mearga in continuare…

- Eugen Neagoe, antrenorul Universitații Craiova, a vorbit despre „convenția” anunțata de Gigi Becali, patronul FCSB, cu Mihai Rotaru, finanțatorul echipei oltene. Universitatea Craiova - Farul are loc sambata, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport…