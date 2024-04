Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a dat detalii despre viitorul antrenor al echipei. Pentru moment, de pregatirea echipei se ocupa Dragoș Bon, iar Rotaru a fixat data de 18 aprilie ca termen limita pentru numirea noului tehnician. Dupa ce l-a demis pe miercuri pe bulgarul Ivaylo Petev,…

- Universitatea Craiova a ramas fara antrenor, dupa ce i-a reziliat contractul bulgarului Ivailo Petev. Favoriți sa preia gruparea din Banie sunt Mirel Radoi și Costel Galca. Tehnicianul in varsta de 48 de ani a platit cu funcția pentru infrangerea din derby-ul cu FCSB și eliminarea din sferturile Cupei…

- Dragoș Bon, antrenorul interimar al Universitații Craiova, a prefațat confruntarea dintre echipa sa și Farul Constanța de vineri, de la ora 20:30. Universitatea Craiova - Farul Constanța, meciul de deschidere pentru etapa a 4-a din play-off, se joaca vineri, de la ore 20:30, și va fi redat liveTEXT…

- Confruntarea celor doua echipe craiovene din Superliga s-a incheiat duminica seara cu victoria Universitații Craiova cu 2-1. FC U Craiova 1948 termina pe locul 13 și va evolua in play out pentru a evita retrogradarea. Universitatea e pe locul 4 in play off, pe care il incepe cu 25 de puncte, informeaza…

- Sorin Carțu (68 de ani), fostul președinte al Universitații Craiova, a prefațat pentru GSP.ro partida dintre olteni și Rapid, programata in aceasta seara, ora 20:00. Un meci tare, CS Universitatea Craiova - Rapid, inchide etapa 29 din sezonul regulat al Superligii. Oltenii primesc vizita echipei de…

- Rapid a anunțat oficial ca derby-ul cu FCSB, din runda #30 a Superligii, se va juca pe Arena Naționala. Dupa ce in ultima saptamana s-a tot discutat despre stadionul care va gazdui marele derby din ultima etapa a sezonului regular, oficialii Rapidului au luat decizia finala și au facut-o publica pe…

- Ștefan Baiaram (21 de ani) a fost titularizat de Ivaylo Petev in atacul Universitații Craiova la meciul cu Voluntari și i-a rasplatit increderea. Jucatorul a deschis scorul in minutul 7, dupa o pasa primita din partea lui Lyes Houri (28 de ani). Universitatea Craiova a invins-o pe Voluntari in ultima…

- Alexandru Mitrița (28 de ani), golgeterul Universitații Craiova, a prefațat derby-ul cu FCSB, din runda cu numarul 23 a Superligii. Universitatea Craiova - FCSB este programat duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Alexandru Mitrița…