Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova (locul 3 din Superliga), a rabufnit in direct la TV din cauza programului echipei sale in comparație cu CFR Cluj (locul 2). Rotaru „a luat foc” pentru ca CFR Cluj va juca vineri, 19 aprilie, in deplasare cu Farul, in etapa a 5-a, in timp ce oltenii sunt programați…

- Costel Galca, 52 de ani, este gata sa revina in Superliga, la Universitatea Craiova, daca va fi ofertat de Mihai Rotaru, și a oferit prima reacție, pentru Gazeta Sporturilor. Galca e tehnicianul care a adus ultimul titlu pentru FCSB, fiind plasat drept favorit sa preia postul bulgarului Ivaylo Petev…

- Vestea zilei in Superliga: Ivaylo Petev nu mai este antrenorul Universitații Craiova, patronul Mihai Rotatu luand decizia de a-l concedia pe antrenorul bulgar pe fondul ultimelor doua rezultate, eșecul cu FCSB și eliminarea din „sferturile” Cupei Romaniei Betano. Continua sezonul plin de suișuri și…

- Laurențiu Reghecampf risca sa nu mai antreneze echipele din Europa, daca nu va plati o suma uriașa lui Mihai Rotaru, in urma procesului cu FC Universitatea Craiova. Tehnicianul nu a fost prezent nici la ultimul meci al formației Al-Tai, astfel ca au aparut mai multe speculații.

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, a intrat in direct dupa remiza inregistrata de echipa sa in fața Rapidului, scor 1-1, in etapa #29 din Superliga. El a reclamat faptul ca echipa sa ar fi trebuit sa primeasca o lovitura de la 11 metri in repriza a doua. Conducatorul oltenilor s-a contrat…

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, crede ca FCSB are un lot prea subțire pentru a putea face fața in lupta la titlu. Chiar daca FCSB se afla pe primul loc in Superliga cu 61 de puncte, cu 10 mai multe fața de locul doi (5 dupa injumatațire), Mihai Rotaru crede ca aceștia nu se vor clasa pe…

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, și-a exprimat frustrarea pentru situația prin care trece echipa sa in campionat, cu o forma in ultimele 5 partide de doua egaluri (ambele 2-2 cu Botoșani și „U” Cluj), o singura victorie (3-1 cu Sepsi) și doua infrangeri (0-3 cu FCSB și 1-2 cu Farul). Universitatea…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, crede ca formația lui are mai mulți suporteri in Romania decat Rapid. Cel mai recent sondaj INSCOP, comandat de news.ro, a trimis-o pe Universitatea Craiova pe locul 4 in topul celor mai iubite echipe din Superliga, cu un procent de 4%. Mihai Rotaru…