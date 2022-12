O prevedere din Legea plafonarii obliga consumatorii sa plateasca mai mult și retroactiv, nu doar de la 1 ianuarie 2023. Conform Asociației Energia Inteligenta (AEI), articolul introdus in lege care stabilește ca plafonarea se aplica la un singur loc de consum nu se aplica doar de la 1 ianuarie 2023, ci și retroactiv pentru ultimele 4 luni din anul 2022. AEI prezinta cazul unui consumator de energie electrica cu domiciliul la o adresa și reședința in alt loc. Acolo unde efectiv locuiește și are reședința a consumat 95 kWh in medie in anul 2021. In perioada 1 septembrie 2022 – 19 septembrie 2022…