Românii care vor plăti facturi mai mici la energie electrică Paradoxul in Romania consta in faptul ca prețurile negative la energie electrica nu se reflecta in scaderea facturilor pentru consumatorii romani. Potrivit specialiștilor, va fi nevoie de cateva luni pana cand aceasta reducere se va resimți in facturi, chiar daca au fost ajustate plafoanele. Abia in mijlocul verii vom observa o scadere efectiva a prețurilor in facturi, in ciuda faptului ca prețul energiei electrice a ajuns la un nivel negativ. Explicația pentru aceasta situație, conform președintelui Asociației Energie Inteligenta, Dumitru Chisalița, consta in suprapunerea producției mari de energie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

