- Condamnații care fug din țara risca pedepse mai mari. Un proiect legislativ care prevede suplimentarea pedepselor a fost pus in dezbatere. Proiectul de lege prevede pedepse suplimentare pentru cei care au fost condamnați definitiv și nu se prezinta la inchisoare in termen de șapte zile. Dezbaterea pe…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, modificari la legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular, pentru clarificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a practica aceasta profesie. „Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste…

- Proiectul de Lege privind Codul amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor (PL-x nr. 418/2023), care propune implementarea „oraselor de 15 minute” a trecut de Senat. Acesta se afla acum la Camera Deputaților, for decizional, conform Economedia, scrie r3media.ro. Proiectul a luat deja 4…

- Persoanele condamnate la detentiune pe viata sau la inchisoare care nu se predau autoritatilor in termen de sapte zile vor fi pedepsite si pentru infractiunea de evadare, prevede un proiect initiat de Guvern care are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul…

- Prosumatorii care introduc energie electrica in rețea pot obține compensații financiare, conform unui proiect de lege adoptat de Senat. Legea urmeaza sa intre la dezbatere și in Camera Deputaților, care este for decizional in acest caz.Proiectul modifica Legea energiei electrice si a gazelor naturale…

- Legea prin care unii romani pot primi bani de la stat, ca sa-si deconteze anumite facturi, urmeaza sa intre la dezbatere și in Camera Deputaților, care este for decizional in acest caz. Prosumatorii care livreaza energie electrica in rețea pot obține compensații financiare. Compensatia financiara va…

- Proiectul legii pensiilor speciale, votat luni de deputatii din comisiile de specialitate, nu este o reforma a pensiilor speciale, ci este o lege de salvare a acestora, atacabila din nou la Curtea Constitutionala, a afirmat luni deputatul USR Cristian Seidler, vicepresedinte al Comisiei pentru munca…

