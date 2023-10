Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, senatorul Alina Gorghiu afirma miercuri ca traficantii de droguri nu vor mai scapa de inchisoare, dupa ce propunerea legislativa ”2 Mai”, initiata de parlamentarii PNL, a fost depusa la Parlament.Prin aceasta initiativa se propune eliminarea posibilitatii suspendarii executarii…

- Legea ”2 mai”, depusa la Parlament. Inchisoare cu executare pentru traficanții de droguri, pedepse mai mari Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat miercuri ca Legea ”2 mai” a fost depusa la Parlament, fiind solicitata procedura de urgența. Prin acest act normativ, se exclude posibilitatea de…

- Propunerea legislativa „2 Mai”, initiata de parlamentarii PNL, a fost depusa miercuri la Camera Deputatilor si va intra pe traseul legislativ, a anuntat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Traficantii de droguri de mare risc nu vor mai putea scapa de inchisoare, potrivit initiatorilor. ”Propunerea legislativa…

- Propunerea legislativa „2 Mai”, inițiata de parlamentarii PNL, a fost depusa miercuri la Camera Deputaților și va intra pe traseul legislativ. Pentru aceasta a fost solicitata procedura de urgența. „Prin aceasta, se propun modificari importante la doua acte normative cu incidența asupra domeniului drogurilor:…

- Alina Gorghiu, senator PNL și ministru al Justiției, a precizat ca inițiativa legislativa ”2 Mai”, a fost depusa miercuri, 4 octombrie, la Parlament.”Propunerea legislativa ”2 Mai”, initiata de parlamentarii PNL, a fost depusa astazi la Camera Deputatilor si va intra pe traseul legislativ. A fost solicitata…

- Propunerea legislativa "2 Mai", care prevede ca traficantii de droguri de mare risc sa nu mai poata scapa de inchisoare, a fost depusa miercuri la Parlament, a anuntat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, informeaza News.ro.Propunerea legislativa ”2 Mai”, initiata de parlamentarii PNL, a fost depusa…

- Propunerea legislativa „2 Mai”, initiata de parlamentarii PNL, a fost depusa miercuri la Camera Deputatilor si va intra pe traseul legislativ, a anuntat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, prin aceasta initiativa se propune eliminarea posibilitatii…

- Apropiați ai celor doi tineri care au murit in accidentul produs de Vlad Pascu la 2 Mai au protestat duminica, 1 octombrie in Piața Victoriei din București, cerand pedepse mai dure pentru cei care se urca la volan sub influența drogurilor sau a alcoolului, relateaza News.ro.La protest au participat…