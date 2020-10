Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a votat miercuri, decizional un proiect de lege care prevede ca plata pentru tratamentul in tara si in strainatate a persoanelor implicate in tragedia de la clubul Colectiv, pe 30 octombrie 2015, sa fie suportata din bugetul Ministerului Sanatatii. Legea adoptata de catre deputati…

- Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a anunțat ca va deschide lista partidului pentru Camera Deputaților la București. “Presedintele partidului candideaza in Bucuresti”, a spus Orban, dupa o sedinta a conducerii PNL. Orban a mai spus ca liberaluu vor depune listele cu semnaturi pe 20 octombrie, iar…

- Administrația Naționala a Penitenciarului a anunțat ca zece deținuți ai Penitenciarului Timișoara au fost infectați cu coronavirus. Noua au fost transferați la Penitenciarul Spital Jilava, iar tratamentul celui de-al 10-lea este asigurat de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” Timișoara…

- Victimele din Colectiv au facut un apel disperat trimțand o scrisoare deschisa adresata premierului Ludovic Orban. Cei care au probleme medicale i-au adresat o scrisoare deschisa primului ministru, ministrului Sanatații și Parlamentului Romaniei prin care soliciuta garanția ca vor primi, pana la sfarșitul…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care stipuleaza ca anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna, potrivit Agerpres. Legea are ca obiect achizitionarea de masti de catre Ministerul Sanatatii, prin Unifarm SA, pentru protectia impotriva…