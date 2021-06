Plenul Camerei Deputaților a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede ca sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, proxenetismul, agresiunea sexuala și tortura sa devina fapte care nu se mai prescriu. „Sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, proxenetismul, agresiunea sexuala și tortura nu se mai prescriu. Autorii acestor infracțiuni grave vor raspunde penal, indiferent de termenul care a trecut de la savarșirea faptei. Parlamentul a votat in acest sens. Este un alt semnal important care confirma ca pentru actuala majoritate, siguranța oamenilor,…