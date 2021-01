Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea privind prevenirea, diagnosticarea si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale din unitatile medicale si din centrele rezidentiale pentru persoanele adulte aflate in dificultate din Romania, initiata de catre USR.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului. Conform legii, prin "antitiganism" se intelege atat perceptia referitoare la romi exprimata ca ura impotriva acestora, cat si manifestarile verbale sau fizice motivate de ura impotriva…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea potrivit careia sunt incluse in categoria locurilor de munca in conditii speciale activitatile incadrate in grupa 1 de munca din industria de armament. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2020…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea referitoare la asociatii si fundatii, care vizeaza eliminarea declaratiei de beneficiar real pentru majoritatea asociatiilor, simplificarea conditiilor pentru infiintarea unui ONG si defineste organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti actul normativ pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, informeaza Administratia Prezidentiala Prin legea initiata de liderul deputatilor PNL Florin Roman politia locala poate…

- Legea privind Tratatul de la Trianon, promulgata Foto arhiva Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, legea pentru declararea datei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon. Legea prevede posibilitatea organizarii, la nivel national si local, de manifestari consacrate semnificatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care modifica organizarea Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) și il numește pe premier la conducerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), potrivit Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede ca, in cazul infractiunilor de violenta domestica, impacarea dintre parti sa nu mai inlature raspunderea penala.Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art.199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, in sensul stabilirii…