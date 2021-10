Legătura dintre antiperspirante și apariția cancerului mamar Multe femei se intreaba ce antiperspirant/deodorant ar trebui sa foloseasca: cu aluminiu, fara aluminiu? Majoritatea au auzit faptul ca deodorantele care conțin aluminiu ar putea fi nocive și in timp ar putea duce la apariția cancerului mamar. In timp ce unele studii din trecut au afirmat ca nu exista nicio legatura intre aluminiul utilizat in deodorante si cancerul la san, doua noi cercetari au confirmat efectele toxice ale sarurilor de aluminiu prezente in deodorante si potentialul lor cancerigen asupra celulelor mamare, scrie Euronews . Cercetatorii au efectuat o serie de teste pe celule de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

