Lecturi de weekend: Teatrul american la Hollywood

Autor: Stelian ȚURLEA In general, editurile au datoria sa publice pe coperta sau undeva in interior macar cateva randuri despre autorul unei carți, mai ales daca acesta debuteaza pe piața editoriala, cititorul putandu-și face, in acest fel, o idee despre competențele semnatarului. Mai ales cand este vorba de o tema care reclama o anume specializare. De multe ori nu se intampla așa, inclusiv in cazul de fața. Am fost nevoit sa navighez pe internet, dar din fericire am gasit informații și pregatirea autoarei acestui volum m-a uimit: Dupa propriile-i declarații, este actrița, a jucat in piese de…