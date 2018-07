Lecturi de weekend: Alte Istorii secrete Autor: Stelian ȚURLEA Continuam cu alte volume din colecția Istorii secrete a editurii Integral, coordonata (de fapt scrisa) de neobositul Dan-Silviu Boerescu. Secretele inchisorilor romanești In perioada interbelica și a celui de-Al Doilea Razboi Mondial deținuții comuniști n-o duceau chiar așa de rau in penitenciare și lagare. La fel și piloții americani doborați de apararea antiaeriana deasupra Bucureștiului și a campurilor petrolifere de pe Valea Prahovei. Mai apoi, nu este deloc clar ce s-a intamplat cu protagoniștii „marelui jaf comunist” din 1959 sau cu serial killer-ul Ramaru in inchisoare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

