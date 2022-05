Learn To Say No, intr-o reinterpretare care schimba ritmul si complimenteaza mesajul

Learn To Say No, intr-o reinterpretare care schimba ritmul si…

„Learn To Say No”, semnata Kayma, capata o noua forma, prin Celestal Edit, care complimenteaza mesajul piesei originale și ne da impulsul de care avem nevoie pentru a trece peste temerile pe care le avem. Kayma transmite un mesaj puternic prin care iși propune sa ne determine sa ne asumam acele riscuri care, in cele din urma, ne vor ajuta sa evoluam. Cel mai nou single al lui Kayma, „Learn To Say No”, este un protest personal impotriva dubiilor, rușinii și temerilor. Piesa a fost scrisa intr-o seara, inspirat fiind de un vinil cu London Symphony Orchestra, gasit intr-un hotel. Dintr-o dorința…