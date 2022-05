Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orașului Faget dorește sa obțina aproape 16 milioane de lei prin intermediul Planului Național de Redresare și Rezilența (PNRR), componenta C10 – Fondul Local. Primarul Marcel Avram a anunțat ca s-au solicitat 15.931.612,77 lei, pentru patru proiecte: „Reabilitare Energetica…

- Companiile de asigurari din R. Moldova au incasat in primul trimestru al anului curent prime de asigurare in volum de 485,2 mil. de lei, in creștere cu 24,5% fața de perioada similara din anul 2021, conform datelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Piața asigurarilor din Republica Moldova…

- Ministrii de Externe G7 si-au afisat vineri sustinerea fata de Ucraina „pana la victoria” impotriva Rusiei, iar Uniunea Europeana (UE) a anuntat un ajutor militar suplimentar destinat Kievului, in valoare de 500 de milioane de euro, totalul finantarii Uniunii a efortului militar ucrainean urmand sa…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a asigurat miercuri la Kiev pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca Uniunea Europeana va face "tot ce ii sta in puteri" pentru ca Ucraina sa castige razboiul declansat de Rusia si ca agresiunea rusa nu va reusi sa divizeze Europa, transmite…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a asigurat, miercuri, la Kiev pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Uniunea Europeana va face "tot ce ii sta in puteri" pentru ca Ucraina sa castige razboiul declansat de Rusia si ca agresiunea rusa nu va reusi sa divizeze Europa, transmite…

- ”Anul trecut, Consiliul Concurentei a aplicat amenzi in valoare totala de 407 milioane lei (82,73 milioane euro), valoare care situeaza anul 2021 pe locul 3 in clasamentul amenzilor totale aplicate de autoritate”, precizeaza autoritatea de concurenta, care anjunta si o premiera: sanctionarea unor companii…

- Preturile spot ridicate de la sfarsitul anului trecut au incetinit deja comertul si sunt probabil sa reduca cresterea cererii de combustibil in Asia – cea mai mare regiune consumatoare – chiar daca unele tari vad deficite in crestere in aprovizionarea cu gaze, pe masura ce productia interna scade. Acest…

- Creșterea prețurilor a devenit o problema reala in intreaga lume. Putem cauta sursele inflației aproape peste tot, dar lumea acorda atenție in principal creșterii prețurilor la energie – arata, intr-o analiza de piața, preluata de financialintelligence.ro, casa de brokeraj pe burse internaționale XTB…