Stiri pe aceeasi tema

- Dambovițeanca Andreea Paraluța (29 ani) a bifat noi prezențe in echipa naționala de fotbal feminin a Romaniei in ultima saptamana. In perioada 19-28 februarie, selecționata tricolora a susținut un turneu de pregatire in Turcia, iar pe parcursul acestuia a susținut doua jocuri amicale. In primul meci,…

- Meciurile cu Croatia din preliminariile Campionatului European 2024 reprezinta un nou inceput pentru echipa nationala de handbal feminin, care pleaca la drum cu un nou capitan – Cristina Laslo, noua jucatoare noi si o medie de varsta de 24 de ani, a declarat marti selectionerul Florentin Pera. „Odata…

- Turdeanca Madalina Tatar a fost convocata de selecționerul Cristi Dulca, pentru stagiul de pregatire din Turcia. In prezent, Tatar evolueaza pentru Vitoria Guimaraes, dupa ce a trecut și pe la Benfica Lisabona. Naționala noastra va susține și doua partide amicale in Antalya, cu Grecia (22 februarie,…

- UEFA a stabilit programul meciurilor din Liga Națiunilor. Reamintim, joi seara, la Paris, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, sezonul 2024/25. Moldova a cazut in grupa D2, unde va avea adversari reprezentativele Maltei și Andorrei. Naționala noastra va juca 4 meciuri: 2 acasa și…

- Reprezentativa Romaniei a fost repartizata in grupa C2 din Nations League, alaturi de Kosovo, Cipru și una dintre Lituania și Gibraltar. Campania de Liga Națiunilor 2024/2025 va incepe pe 6 septembrie și se va incheia pe 18 noiembrie 2024. Meciurile „tricolorilor” din Nations League vor fi difuzate…

- Nationala feminina a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire in Antalya (Turcia), in cadrul caruia va disputa si doua jocuri de verificare contra Greciei si Turciei, potrivit news.ro.In urma rezultatelor inregistrate in Liga Natiunilor, nationala feminina a retrogradat in Liga C.Astfel,…

- Dupa o perioada de pregatire fizica, jucatorii de la Sticla Arieșul Turda vor disputa primul meci amical la finele acestei saptamani. In primul joc amical din 2024, formația antrenata de Artur Podar o va intalni pe Minerul Ocna Dej, formație din liga a III-a, unde evolueaza fostul jucator al Turzii,…

- Eddie Jones va fi din noul selecționerul echipei naționale de rugby a Japoniei, la mai puțin de doua luni de la desparțirea de selecționata Australiei. Informația a fost confirmata de Consiliul de Administrație al Federației de Fotbal din Japonia.