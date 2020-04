Stiri pe aceeasi tema

- Bancile centrale au fost, deja, transformate in femeia de serviciu care face curatenie dupa petrecerea guvernelor si a statelor, pentru care nu a platit nimeni, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Valentin Lazea, economist-sef Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Bancile…

- Valentin Lazea, economist șef BNR, a scris joi pe blogul de opinii al specialiștilor bancii naționale, ca „Romania și-a epuizat toata muniția pe care ar fi putut sa o utilizeze in condiții de criza” și atrage atenția ca ceea ce le este permis statelor dezvoltate nu le este permis statelor emergente,…

- BCE și BRI cer guvernelor si bancilor centrale sa faca toate eforturile pentru a ajuta economiile, “mai presus de cele adoptate in cazul crizei din 2008” Guvernele si bancile centrale trebuie sa-si accelereze urgent eforturile de sprijinire a economiilor, afectate de pandemia de coronavirus…

- Marile banci centrale ale lumii faciliteaza accesul la dolari americani, in contextul COVID-19 Cele mai importante banci ale lumii, inclusiv Rezerva Federala americana, Banca Centrala Europeana si Banca Japoniei, au anuntat vineri o actiune coordonata pentru a facilita accesul la dolari americani la…

- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a spus Adrian Vasilescu, consultant la Banca Nationala a Romaniei, conform Mediafax.Vasilescu nu a precizat ce tipuri de credite vor beneficia de aceasta…

- ​Un om care înțelege cât de cât corelațiile economice nu va înghiți pe nerasuflate toate inepțiile care i se spun, a declarat Valentin Lazea, economist șef la Banca Naționala a României (BNR). „Cred ca întrebarea serioasa este: De ce România nu…

- Leul are o tendinta de depreciere fata de euro pe fondul deteriorarii factorilor fundamentali care tin de deficitul de balanta comerciala, a declarat, joi, pentru AGERPRES, economistul sef al Raiffeisen Bank, Ionut Dumitru. "Nu stiu daca are sau nu are legatura cu situatia politica. Parerea…

- Noi, în România, traim cu un mit ca avem cota unica, a declarat Valentin Lazea, economist șef la Banca Naționala a României (BNR), în cadrul unei dezbateri. El a dat exemple în acest sens, precum impozitul pe profit sau pe venit.„Ce a mai ramas din cota unica…