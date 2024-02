Stiri pe aceeasi tema

- Legea Deepfake va fi supusa votului in Parlament saptamana viitoare, in condițiile in care tot mai multe fotografii și video trucate și generate cu Inteligența Artificiala sunt postate pe internet. Cine creeaza astfel de conținut, fara sa menționeze ca este un clip video artificial, risca inchisoarea,…

- Economistii au facut calculul si au ajuns la concluzia ca un angajat roman, fie ca munceste in sistemul public, fie ca lucreaza la privat, trudeste din greu pentru stat! Oamenii muncesc aproape 6 luni din an doar pentru a plati taxe si impozite catre bugetele locale si cel public. Aproape 43% din salariul…

- Banca Naționala a Romaniei va menține neschimbata dobanda de politica monetara la ședința Consiliului din 12 ianuarie, estimeaza economiștii-șefi din bancile comerciale, care anticipeaza ca prima scadere de dobanda se va produce abia in primavara, potrivit Economica.net . Dobanda-cheie ar putea sa mearga…

- Florin Cercel lasa orice pentru familia lui. Este un familist convins, iar cand vine vorba despre fiica lui, timpul se oprește in loc pentru el! Nimic nu conteaza mai mult decat timpul petrecut cu cei dragi, iar pentru ei, Florin Cercel iși face timp oricand! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins in ipostaze…

- Microsoft a lansat un update de securitate care, pe langa bug-urile pe care le repara, creeaza probleme conexiunilor wireless folosite de institutii de invatamant si companii mici si mijlocii, relateaza News.ro.

- Banca Naționala a Romaniei vrea sa iși asigure imobilele deținute in toata țara, inclusiv echipamentele de procesat bancnote, impotriva a zeci de riscuri precum incendiu, trasnet, explozie, cutremur ori vandalism. Doar pentru sediul central și cel administrativ din București, asigurarea facultativa…

- Creșterea semnificativa a numarului de prosumatori de la o zi la alta creeaza provocari pe care specialiștii le discuta din ce in ce mai des in dezbaterile publice. Dispeceratul Energetic Național din cadrul Transelectrica semnaleaza ca are probleme cu echilibrarea sistemului din cauza numarului mare…