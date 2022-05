Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei este parte a negocierilor de pace cu Ucraina, insa negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak neaga acest lucru, relateaza Reuters. „In prezent, delegatiile rusa si ucraineana discuta de fapt zilnic prin videoconferinta…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina a inceput. Aceasta este centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE.„Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s-a anuntat deja,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit miercuri, 30 martie, in China, in prima sa vizita la acest aliat-cheie al Moscovei, de cand Vladimir Putin a lansat, luna trecuta, razboiul in Ucraina. Intr-o postare pe contul sau de socializare Weibo, ambasada Rusiei din Beijing a confirmat ca Lavrov…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri ca Occidentul a declarat Rusiei un razboi hibrid total si a renuntat astfel inclusiv la valorile sale, precum libertatea de exprimare sau economia de piata.

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, se intalnește in aceasta dimineața in Antalya, Turcia, cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba. „Intilnirea a anceput”, a declarat purtatorul de cuvantt al ministerului rus Maria Zakharova, conform Reuters.

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov urmeaza sa se intalneasca joi, in Antalya, cu ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, conform BBC . Intalnirea a fost stabilita in timp ce Rusia continua invadarea Ucrainei, fiind a douasprezecea zi a razboiului declanșat de Vladimir Putin. Capitala Kiev…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a amenințat din nou, joi, intr-un interviu acordat televiziunii de stat, țarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atenție”, a spus Lavrov, intrebat despre amenințarile Rusiei cu bomba…

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…