- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca Turcia incearca sa ajute la luarea masurilor de consolidare a increderii intre Rusia si Ucraina, facilitarea ieșirii navelor care transporta cereale din zona de razboi si inlaturarea minelor plasate in mare de Ucraina in regiunea orașului…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Ankara negociaza cu Moscova si Kiev deschiderea unui coridor prin Turcia pentru exporturile de cereale din Ucraina, a declarat joi un inalt oficial turc. Peste 20 de milioane de tone de cereale asteapta in silozuri sa fie exportate.

- Ministrul ucrainean al Afacerilor Externbe, Dmitro Kuleba, a cerut joi ca Turcia sa fie unui dintre „garanții” unui eventual acord cu Rusia, a anunțat joi șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, care se afla in Liov, in estul Ucrainei. „Ucraina a facut o oferta in privința acordului de securitate…

- A patra runda de negocieri dintre Ucraina si Rusia a fost dificila, a anunțat, marti seara, Mihailo Podoliak, consilier al presedintelui Volodimir Zelenski, inaintea noilor discuții de miercuri.„Contradictii profunde” persista in negocierile ruso-ucrainene, care vor continua miercuri, dar un „compromis”…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a anunțat ca „nimeni nu exclude o intalnire intre Putin și Zelenski. Este posibil. Dar mai intai negociatorii trebuie sa rezolve ce e de rezolvat”, vineri, la o conferința de presa, scrie Unian.net. Peskov a adaugat ca „Vladimir Putin a purtat discuții…

- Discutiile dintre ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au inceput joi in sudul Turciei, in prezenta sefului diplomatiei tarii gazda, Mevlut Cavusoglu, pentru a incerca sa se ajunga la o incetare a focului, a confirmat un diplomat turc pentru France…

- Razboi in Ucraina - Bombardamentele au continuat și noaptea trecuta pe teritoriul Ucrainei. Pana acum, bilanțul ONU inregistreaza oficial peste 500 de decese in randul civililor și aproape 1.000 de raniți.Exista totuși speranța deoarece astazi va avea loc o intalnire cruciala intre cei doi miniștri…