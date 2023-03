Stiri pe aceeasi tema

- O sala intreaga a ras de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cand a spus ca Ucraina a atacat Rusia. Oficialul rus era la o conferința in India, dupa summitul G20, și raspandea la intrebari de la public. Cand a spus aceasta replica de propaganda, sute de oameni au inceput sa rada. Serghei Lavrov,…

- Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a apreciat vineri ca se observa „o mica ameliorare” in plan diplomatic cu Rusia pe perioada reuniunii G20 din India, in pofida divizarilor legate de Ucraina, relateaza AFP. In marja reuniunii G20 care s-a incheiat joi fara un comunicat comun, secretarul de stat american…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat miercuri in India, unde a venit pentru a participa la o reuniune ministeriala a G20, ca aceasta tara si Rusia nu vor accepta practici "neocoloniale", precum sanctiunile unilaterale, amenintarile si santajele la adresa statelor suverane, relateaza…

- Potrivit analizei realizate de conducerea editoriala a publicației americane, posibilitatea ca Rusia sa atace o alta țara, inainte de incheierea razboiului din Ucraina, a crescut. In acest context, țina cea mai previzibila ar fi Republica Moldova, un stat care, ca și Ucraina, a facut parte din fosta…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Occidentul cauta sa transforme Republica Moldova, fosta republica sovietica, in ”urmatoarea Ucraina”, transmite EFE. ”Este avuta acum in vedere R.Moldova pentru acest rol”, a sustinut Lavrov intr-un interviu pentru televiziunea publica…

- Națiunile occidentale au blocat negocierile initiale dintre Ucraina si Rusia, indemnand Administratia Volodimir Zelenski sa amane actiunile de solutionare a conflictului militar, a acuzat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Serghei Lavrov a afirmat ca Rusia a vrut sa negocieze cu Ucraina…

- Ministrul de Externe al FR Serghei Lavrov a descris natura tranziției razboiului Rusiei cu Occidentul, el fiind citat de RIA Novosti. „Cind vorbim despre ceea ce se intimpla acolo, in Ucraina, vorbim despre faptul ca acesta nu mai este un razboi hibrid, ci aproape unul real, pe care Occidentul il pregatește…