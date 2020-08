Stiri pe aceeasi tema

- Un preot a fost surpins in timp ce iși agreseaza soția in centrul orașului Bacau, fara sa țina cont de strigatele disperate ale femeii sau de ale trecatorilor care il someaza sa-i dea pace. Din imaginile postate de martori se vede cum slujitorul Domnului iși imbrancește soția, o taraște, ținand-o…

- Soția lui Ștefan Banica este complet schimbata. In aproape un an de la naștere, Lavinia Parva a slabit nu mai puțin de 30 de kilograme. Aceasta a revenit la silueta pe care o avea in tinerețe, cand era manechina, ba chiar arata mai bine decat inainte de a ramane gravida. Vezi cum arata bruneta in […]…

- Dragostea plutește in aer pentru Lavinia Pirva și Ștefan Banica. De cand au devenit parinți, fiul lor, Alexandru, i-a unit și mai mult, aceștia impartașindu-și gesturile de afecțiune chiar și in public.

- Iulian Miu este cunoscut pentru mișcarile cu mingea pe teren, inca de pe vremea cand performa la FCSB, dar puțini știu cum se transforma sportivul in preajma fiicei sale. Paparazzi SpyNews.ro au aflat insa, și ne arata și noua cum și-a luat fostul fotbalistul rolul de parinte in serios.

- Adrian Mutu pare sa nu fie aproape deloc speriat de pandemia de coronavirus din lume, mai ales cand il vedem aproape zilnic pe la terase și cafenele, in compania prietenilor sai. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini cu „Briliantul” in timp ce poarta o discuție foarte importanta...la telefon.

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA| Inundații la Blaj: In urma ploilor torențiale apele au ieșit pe strada și au intrat in curțile oamenilor Un cititor al ziarulunirea.ro, ne-a trimis pe adresa redacției imagini de pe strada Costache Negri din Blaj, inundata dupa ploile torențiale de astazi. In imagini se…

- Zilele trecute v-am povestit ca soția lui Ștefan Banica, fermecatoarea Lavinia Parva a primit la mai multe fotografii publicate pe rețelele de socialziare diverse propuneri idecente, mesaje și un numar de telefon. Deși aceste propuneri ar fi trebuit sa-l infurie pe soțul vedetei, iata ca nu s-a intamplat…