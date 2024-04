Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 43 de ani, din Bacau a fost sancționata contravențional, in aceasta dimineața, cu amenda in valoare de 495 de lei, de un polițist din cadrul Biroului Rutier. Masura contravenționala a fost luata intrucat femeia nu a respectat indicațiile polițistului care desfașura activitațile de dirijare…

- O femeie in varsta de 62 ani, din Dulcesti, Neamț, a gasit pe jos suma de 4.100 lei si, fara sa ezite, a mers la sediul politiei pentru a o preda, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

- Cinci mașini, din care trei parcate, au fost implicate intr-un accident, luni dupa-amiaza, in Pitești. O femeie pieton a fost ranita.Pompierii din cadrul ISU Argeș au intervenit, luni, la un accident in municipiul Pitești, pe strada Calea Dragașani. Cinci mașini, dintre are trei parcate, au fost implicate…

- Momente grele pentru familia Mariei, gravida care a murit la Maternitatea din Bacau, impreuna cu bebelușul ei, la 24 de ore dupa ce s-a internat. Familia nu iși poate reveni din șoc și vrea sa se faca dreptate. Rudele ii acuza, in continuare, pe medici și susțin ca sunt vinovați pe moartea femeii.

- Un barbat este audiat de politisti dupa ce, vineri, in cartierul Tomis Nord din municipiul Constanta, a atacat pe strada o femeie de 81 de ani, iar dupa ce victima a reusit sa intre in scara blocului unde locuieste a fost in continuare agresata, a informat Inspectoratul de Politie Judetean.

- O fetița in varsta de 9 ani, din Gura Humorului, a trecut printr-un moment de cumpana dupa ce s-a angajat in traversarea drumului in graba și fara a se asigura. Fetița s-a izbit de oglinda retrovizoare a unei mașini, din fericire fiind evitata totuși o tragedie.Accidentul s-a produs joi, in jurul ...

- O femeie care circula cu 110 km/h pe drumul Sfantul Ioan a fost prinsa de polițiști și lasata pieton.La data de 8 februarie a.c., in jurul orei 18.20, polițiștii municipiului Cluj-Napoca, au surprins cu aparatul radar un autoturism condus de o femeie, de 38 de ani, in timp ce rula cu viteza de 110 km/h…

VIDEO „Cinci dintr-o lovitura" – Daca nu ridica gunoiul, RER-Vest face praf mașinile parcate. Imagini incredibile pe o strada din Alba Iulia