Lauv a lansat single-ul ALL 4 NOTHING (I’M SO IN LOVE) 

- Smiley a lansat vineri, pe platformele de streaming, single ul Fii tot ce poti, o colaborare cu Satra B.E.N.Z..Fii tot ce poti a aparut intr una dintre taberele de creatie ale echipei HaHaHa Production, intr un moment de bine, de recunostinta pentru muzica, prieteni si viata, informeaza un comunicat…

- AURORA a lansat noul ei single – “The Woman I Am”. Explorand teme de incredere in sine și mandrie, piesa este prima extrasa dintr-o versiune speciala deluxe a albumului – “The Gods We Can Touch”. Cantareața norvegiana a spus despre piesa: „Aceasta este o oda divinitații feminine. Nu este intotdeauna…

- Florence + the Machine a dezvaluit detalii despre cel de-al cincilea album de studio, intitulat “Dance Fever”, programat pentru lansare pe 13 mai 2022. Anunțul a venit insoțit și de lansarea single-ului ‘My Love’, impreuna cu videoclipul oficial, regizat de renumitul Autumn de Wilde. Materialul “Dance…

- Ieri, 11 martie 2022, rockstarul din Marea Britanie, YUNGBLUD, a lansat single-ul „The Funeral”. Piesa vine insoțita și de videoclipul muzical, in care iși fac apariția și legendarii Ozzy & Sharon Osbourne. Premiera videoclipului a fost transmisa live pe MTV Live, MTVU și pe toate posturile MTV la nivel…

- Dupa ce ne-am petrecut toata vara dansand in același ritm cu beat-urile up-tempo ale single-ului de vara al Alexandrei Stan, „Come Into My World”, iar toamna ne-a fost acaparata de piesa nostalgica, „Tokyo”, Alexandra Stan a revenit cu primul ei single din 2022, intitulat „Bad at Hating You”. „Bad at…

- Sting a lansat single-ul “Por Su Amor”. Piesa este o adaptare a melodiei “For Her Love”, care este prezenta pe cel mai recent album al artistului, “The Bridge”. Sting are o istorie impresionanta in ceea ce privește interpretarea pieselor in mai multe limbi, lansand in 1987 EP-ul “Nada Como el Sol”,…

- Artistul timișorean Sean Norvis a lansat un nou videoclip pentru piesa Eyes on Me, melodia realizata in colaborare cu DJ Lucian & Geo, Next Route și Larisa Sirbu avand parte de un clip realizat de Ovidiu Roteliuc. Anul trecut, Sean Norvis a lansat cel de-al treilea material discografic „United Remixes”,…

- Stromae a lansat noul single “L’enfer”. Dupa ce a facut marea revenire in lumea muzicii in octombrie 2021 prin titlul „Sante”, cantaretul belgian revine in fața scenei muzicale cu „L’enfer”, al doilea single de pe viitorul sau album „Multitude” anuntat pentru martie 2022. Pentru a promova aceasta noua…