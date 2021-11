Stiri pe aceeasi tema

- S-au incheiat filmarie la VLAD, superproducția cu un buget record pentru un serial romanesc. Filmul ce l-a avut in centru pe actorul Adrian Nartea, a fost filmat in țara noastra, dar și Grecia, Turcia, Spania și Bulgaria de o echipa numeroasa. VLAD, alias Adrian Nartea recunoaște ca serialul i-a schimbat…

- Liviu Ganea a dat fotbalul pe burgeri! Fostul campion al Romaniei, trecut pe la Dinamo și CFR Cluj, are un foodtruck. Fostul jucator al echipei naționale a Romaniei (33 ani) nu rateaza marile evenimente gastronomice, festivaluri ori sarbatori publice unde vinde hamburger, carnați, pastrama și alte produse…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita parlamentarilor PSD și USR sa-i inregistreze pe cei care cer, in schimbul unor favoruri, sprijin pentru un guvern minoritar PNL-UDMR. Copreședintele AUR, George Simion, crede ca astfel de fapte, sunt de natura penala. Astfel,el iși dorește ca inregistrarile…

- Valul patru al pandemiei readuce in discuție categoriile sociale vulnerabile sau foarte vulnerabile. Una dintre ele este cea a lucratorilor culturali independenți, „antreprenori ai propriului talent”. Chiar daca, oficial, nu se vor mai inchide salile de spectacole, vor exista evenimente anulate sau…

- AUR vrea sa discute cu premierul Florin Cițu despre susținerea Guvernului. Negocierile pot avea loc in Piața Universitații, in timpul unui miting antiguvernamental, anunța reprezentanții AUR, conform Mediafax. Intalnirea la care premierul Cițu a fost invitat sa participe va avea loc in weekend,…

- Muzicianul american Beck a anuntat, pe site-ul sau oficial, un turneu care va trece prin Europa in 2022 si va include doua concerte la Barcelona si unul la Madrid, relateaza miercuri EFE. Primul concert al artistului va avea loc pe 3 iunie in cadrul festivalului Primavera Sound, iar al doilea se va…

- Avem hitul verii lui 2021: "Jumatatea mea mai buna" de la 3 SUD EST si Andra "Jumatatea mea mai buna" este hit al celor trei constanteni, care au invitat o pe Andra sa le fie alaturi in aceasta poveste de succes.Laurentiu Duta, compozitorul melodiei, a marturisit ca tinea piesa "la sertar", chiar dinainte…

- Într-un interviu acordat BBC și preluat și de Irish Times, Phil Collins spune ca abia poate ține în mâini un baț din acelea cu care se bate la tobe și ca starea lui de sanatate îl obliga sa stea pe un scaun în timp ce cânta în timpul concertelor live. Bateristul…