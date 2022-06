Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, Alexia Eram și Mario Fresh au participat la o nunta, unde fiica Andreei Esca a prins buchetul. Artistul a luat-o la fuga in momentul in care a vazut ce s-a intamplat.De aproape 6 ani, Alexia Eram și Mario Fresh formeaza un cuplu și chiar daca au mai avut parte și de momente dificile in relația…

- Fiecare roman a vazut-o cel puțin o data pe micile ecrane, insa noi avem imagini pe care nimeni nu le-a mai vazut pana acum, cu Olimpia Melinte. Celebra actrița a atras toate privirile pe strazile din Capitala, cu o ținuta superba și cu un zambet de milioane. Iata ce imagini au surprins paparazzii de…

- Dan Negru a demonstrat, inca o data, ca este regele incontestabil al audiențelor, dupa ce a batut Antena 1 cu emisiunea sa, Jocul Cuvintelor. Ce succes are cel mai ingenios și ușor de ințeles quiz show din Romania. Prezentatorul TV are cu ce sa se laude. Emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D a […] The…

- Bunele maniere nu sunt pentru toata lumea, iar Roxana Ilie a demonstrat acest lucru zilele trecute, pe strazile din Capitala. Vedeta a facut un gest de-a dreptul rușinos, iar paparazzii SpyNews au surprins-o in fapt. Iata ce a facut fosta iubita a lui Ionuț Marinescu!

- Ce nu face o femeie pentru a ajunge la timp la intalnirea cu iubitul ei? Raspunsul il gasim in acțiunile Emmei chiar in trafic. Iubita lui Tavi Colen a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in timp ce incalca regulile de circulație pe strazile Capitalei.

- Cristian Boureanu pare mai indragostit decat niciodata de noua lui iubita, Cristina Belciu. Ei traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar celebrul afacerist face tot posibilul pentru a-și rasfața tanara partenera de viața. Cum au fost surprinși, recent, cei doi amorezi. Cum o rasfața Cristi Boureanu…

- Fostul soț al Cristinei Rus, Dragoș Bilteanu, a fost surprins de paparazzii SpyNews pe strazile din Capitala cum a uitat de toate grijile și și-a facut timp doar pentru el. Cum a fost surprins milionarul cand nu se aștepta!

Trei noi corturi pentru adapostirea refigiaților din Ucraina au fost deschise luni in Gara de Nord din Capitala, noteaza mediafax.