Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Boureanu a pastrat tacerea ani la rand in privința procesului in care este acuzat ca ar fi agresat un polițist, dar și-a schimbat abordarea in aceasta dimineața, dupa cea mai recenta infațișare in fața instanței. Afaceristul a dat declarații in exclusivitate despre stadiu procesului și și-a…

- Deși au trecut mulți ani de cand s-a lansat in lumea muzicii, Constantin Enceanu nu a uitat de perioada de inceput, pe cand iși dorea sa devina artist. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, interpretul de muzica a vorbit despre vremea in care lucra ca lacatuș mecanic.

- Cornel și Bianca Pasat sunt impreuna de doua decenii și impreuna au un fiu. Cei doi au vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația lor, dar mai ales cine este mai gelos. Partenera dansatorului nu a ezitat sa recunoasca faptul ca, la inceputul relației, se supara mai ușor și ca obișnuia…

- Dupa ce au sarbatori Craciunul separat, noaptea dintre ani i-a prins pe Alex Bodi și Ema Uta impreuna. Cei doi au plecat in vacanța, iar de curand, make-up artistul a acordat in exclusivitate pentru Antena Stars un interviu despre relația cu omul de afaceri.

- Doua persoane au fost ucise, iar alte patru au fost ranite, dintre care doua grav, vineri, la Paris, in centrul caruia s-au tras mai multe focuri de arma, iar un barbat a fost arestat, potrivit unor surse din cadrul politiei, relateaza Le Figaro. O interventie a politiei era in desfasurare in arondismentul…

- Traficul rutier a fost blocat joi dimineața pe DN2A din cauza unui accident rutier soldat cu un mort și doi raniți. Un autoturism și o autoutilitara s-au izbit violent pe drumul dintre Slobozia și Urziceni.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mariana Moculescu a precizat ca și-a luat masurile necesare de precauți in caz de blackout, adica o lipsa a gazelor sau a curentului electric. Fosta soție a lui Horia Moculescu este speriata de tot ceea ce se intampla in lume, motiv pentru care nu sta prea multe…