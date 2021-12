Stiri pe aceeasi tema

- Tarile Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) si ''probabil'' Bulgaria vor face tot posibilul la summitul european inceput joi sa apere interesele familiilor afectate de cresterea preturilor la energie, a declarat premierul ungar Viktor Orban, care a acuzat din nou institutiile…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a publicat noua lista a tarilor cu risc epidemiologic. Romania a intrat in zona verde, in timp in zona rosie raman Ungaria, Austria, Germania, Olanda, Franta, Marea Britanie si Bulgaria. Pe lista galbena, unde se afla Spania si Italia, au mai intrat Maldive…

- Președintele american Joe Biden ar fi promis sprijin militar suplimentar statelor NATO din Europa Centrala și de Est, în cadrul discuțiilor avute cu liderii din regiune, potrivit Reuters. Discuțiile au loc pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei și al convorbirilor dintre președintele american…

- Președintele american Joe Biden va avea joi consultari cu noua țari est-europene membre ale NATO despre convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și despre temerile legate de o invazie in Ucraina, a anunțat miercuri Casa Alba, potrivit AFP.Joe Biden va avea o discuție telefonica…

- Planurile de stimulare a Ungariei și Poloniei, înghețate de Bruxelles pentru încalcari ale statului de drept, probabil ca nu vor fi validate anul acesta, a declarat marți vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis, potrivit AFP.Din vara au avut loc discuții între…

- Raspandirea focarelor de gripa aviara inalt patogena (HPAI) in mai multe state europene, in ultimele doua luni, starnește ingrijorare la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, care a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale…

- Zbor special pentru repatrierea cetatenilor romani blocati in Maroc Foto: wikipedia.org. Aeronava Tarom, cu care sunt repatriati românii, care ramasesera blocati în Maroc, urmeaza sa aterizeze la Bucuresti peste aproximativ o ora si jumatate. La bordul avionului se afla 122…

- Pana in prezent, peste 40 de pacienți vor fi de luni in Germania, Ungaria și Austria, Polonia, in ultimele trei țari aceștia fiind deja internați. In total, 54 de romani bolnavi de COVID-19 vor fi internați in spitale din patru țari europene, pentru tratament.„Maine va fi inca un transfer tot cu 6 pacienți,…