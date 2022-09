Laura Alexia Bogdan e campioană balcanică la judo. Performanță extraordinară pentru CS Unirea Alba Iulia Laura Alexia Bogdan (16 ani), sportiva legitimata la CS Unirea Alba Iulia, a obținut o performanța extraordinara, fiind medaliata cu aur la Campionatul Balcanic de Judo U18, desfașurat in 10 și 11 septembrie in Turcia, la Kocaeli. Laura Alexia Bogdan a concurat sambata, la individual, la categoria de greutate 48 de kilograme, impotriva celor mai bune sportive din zona balcanica. A infruntat judoka din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria și Turcia, reușind sa se claseze pe primul loc. La urcarea sa pe podium a fost intonat imnul național al Romaniei! A doua zi, duminica, a avut loc concursul pe echipe.… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Alexia Bogdan (16 ani), sportiva legitimata la CS Unirea Alba Iulia, a obținut o performanța extraordinara, fiind medaliata cu aur la Campionatul Balcanic de Judo U18, desfașurat in 10 și 11 septembrie in Turcia, la Kocaeli. Laura Alexia Bogdan a concurat sambata, la individual, la categoria de…

- Primaria Satu Mare este partener al Asociației Multisalva in cadrul unui proiect internațional, finanțat din fonduri europene, in care sunt implicate șase țari: Romania, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Croatia, Bosnia și Hertegovina. Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a participat astazi…

- Performanța istorica pentru lotul roman de canotaj. La Campionatele Europene din Germania, echipa Romaniei a cucerit 6 medalii in 7 finale. Sportivii au caștigat trei medalii de aur și trei de bronz. Ancuța Bodnar și Simona Radiș, campioanele olimpice de la Tokyo, au luat medalia de aur la dublu vasle…

- FOTO: Elevii Liceului „Dr. Lazar Chirila” Baia de Arieș, prezenți la Festivalul Internațional „Folk Fest Skopje” Macedonia de Nord Elevii Liceului „Dr. Lazar Chirila” din Baia de Arieș au fost prezenți, cu emotii si bucurie, la Festivalul International „Folk Fest Skopje” din Macedonia de Nord. La evenimentul…

- Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia va reprezenta Romania, in luna iulie, la cel mai inalt nivel. Patru sportivi vor participa, in urmatoarea perioada, la cele mai importante competiții organizate in acest an pentru sporturile pe care le practica. Astfel, marșaluitoarele Ana Rodean și Mihaela Acatrinei,…

- Liderii a trei state din Balcanii de Vest – Serbia, Albania si Macedonia de Nord – intentioneaza sa nu participe la summitul UE din aceasta saptamana, informeaza miercuri DPA. In plus fata de statutul de candidat la UE pentru Ucraina, summitul, care incepe joi, este de asteptat sa discute si perspectivele…

- Performanta extraordinara pentru sportul galatean. Craiova a gazduit in weekend editia 2022 a Campionatelor Balcanice de atletism pentru seniori, la startul competitiei fiind inscrisi sportivi din 19 tari. Din delegatia Romaniei a facut parte si galateanca Rebeca Ciocan, legitimata la CSM Galati, unde…

- CARANSEBEȘ – Caransebeșeanul care lupta acum pentru Dinamo București a reușit sa-și treaca in palmares și medalia de aur la Cupa Romaniei de seniori! Tanarul judoka a trecut rapid peste Naționalele de seniori unde n-a reușit decat un bronz și și-a luat revanșa la Cupa Romaniei. Odihnit și recuperat…