- N.D. Se pare ca administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti Covid-19 era destul de așteptata. Dovada sunt datele transmise ieri de catre Direcția de Sanatate Publica Prahova, prin intermediul Instituției Prefectului, potrivit careia, pana la data de 29 septembrie, ora 21.30, 2.501 persoane au…

- Joi seara, postul de televiziune PRO TV, a programat un nou episod din serialul „Las Fierbinți”. In cel mai recent episod al sezonul 19 al serialului-fenomen, care a obținut audiențe incredibile in ultimii an, a fost dedicata o porțiune speciala vaccinarii anti Covid-19, de 20 de minute. Rolul medicului…

- Las Fierbinți a dat iar lovitura, de vreme ce momentul viral al toamnei este ofertit de personajul Firicel, interpretat cu succes de actorul Cuzin Toma. Las Fierbinți, moment de maxima profunzime Nu este pentru prima data cand serialul Las Fierbinți, unul dintre cele mai iubite seriale de comedie din…

- Lumea teatrului, in doliu. Marele actor Ion Caramitru a parasit scena vieții! Actorul cunoscut pentru numeroasele montari teatrale și filme in care a jucat, s-a stins din viata, duminica, la varsta de 79 de ani. Zilele acestea, el trebuia sa se afle la Iași pentru a participa la Festivalul Serile Filmului…

- Un numar de 13.363 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore. Numai 4 romani s-au mai vaccinat cu prima doza de la AstraZeneca, dupa ce medicii legiști britanici au confirmat ca o prezentatoare a BBC Radio Newcastle a murit din cauza…

- Momentul in care consilierii locali ai PNL au votat alaturi de cei ai PSD și Pro Romania hotararea legata de obligația publicarii domiciliul și studiile aleșilor locali pare sa fi fost decisiva asupra calitații colaborarii inter-alianța intre liberali și USR PLUS. Iar acum șeful celei de a doua formațiuni…

- „Omul cu umbra” e unul dintre filmele care va fi proiectat in cadrul Zilelor Filmului Romanesc de la TIFF ce se desfașoara pana duminica la Cluj. Documentarul regizorului Dragoș Hanciu urmarește, mereu din umbra, ultimul an pe care George Blonda, tehnician al laboratorului de fotografie analog, il petrece…

- Luminița Gheorghiu, cunoscuta pentru rolurile din „Moromeții” și „Moartea domnului Lazarescu”, a murit la varsta de 71 de ani. „A fost una dintre cele mai mari actrițe. A fost una dintre cele mai minunate ființe. A fost una dintre cele mai puternice femei pe care am avut onoarea sa le cunosc. Am admirat-o…