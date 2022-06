Stiri pe aceeasi tema

- Carmela Popa a ajuns de urgența la spital, dupa ce a leșinat pe strada. In exclusivitate pentru Antena Stars, bruneta a dezvaluit prin ce momente groaznice a fost nevoita sa treaca. A sunat de una singura la 112 și a primit ajutor din partea medicilor.

- Irina Lepa a marturisit ca ultimele zile au fost un real coșmar pentru ea. Fiul atisteiei a intampinat grave probleme de sanatate și a trebuit sa se duca de urgența cu ea spital. Micuțul a dezvoltat o boala ce are simptome agresive.

- Larisa Udila a fost nevoita sa treaca prin momente grele, asta dupa ce fiul ei, Milan, s-a imbolnavit. Vedeta a mers la spital de urgența cu micuțul ei și i-a facut analize pentru a se asigura ca starea lui de sanatate este una buna. Iata ce a marturisit frumoasa bruneta pe rețelele de socializare!

- Mama Oanei Roman are noi probleme de sanatate. Vedeta a anunțat astazi ca a trebuit sa o interneze de urgența pe Mioara la spital, deoarece nu se simțea deloc bine. Ce se intampla acum cu fosta soție a lui Petre Roman.

- Alina Radi nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente, asta fiindca in urma cu doua zile a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Din nefericire, baiețelul ei nu se simte bine și se confrunta cu mai multe probleme de sanatate, așa ca acum sunt internați. Ce a pațit, de fapt, micuțul! Declarații…

- Georgiana Lobonț nu traverseaza deloc o perioada buna de cateva zile! Recent, indragita cantareața a fost nevoita sa mearga de urgența la spital din cauza unor probleme de sanatate care nu i-au dat deloc pace. Iata despre ce este vorba, de fapt, dar și cum se simte in aceste momente!

- Centrala nucleara de la Cernobil, situata in apropierea orașului abandonat Pripyat din nordul Ucrainei, la aproximativ 16,5 kilometri nord-vest de orașul Cernobil, este din nou in atenția intregii lumi. Un soldat rus a murit și alți 26 de soldați se afla acum in stare grava la spital, dupa ce au trecut…