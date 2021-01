Laptele matern conţine peste 700 de specii de bacterii Un grup de oameni de stiinta spanioli a realizat o harta bacteriana a laptelui matern, care este principala sursa de hrana pentru nou-nascuti. Studiul realizat de savanti a scos la iveala faptul ca acest aliment contine peste 700 de specii de bacterii, mai mult decit se considera pina in prezent, transmite gandul.info Potrivit specialistilor, laptele matern este unul dintre factorii care determina Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

