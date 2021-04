Stiri pe aceeasi tema

- Facebook nu intenționeaza sa anunțe utilizatorii care se numara printre cei o jumatate de miliard de persoane ale caror informații personale au fost postate pe un site web utilizat de hackeri, relateaza CNN, informeaza Mediafax. Weekendul trecut, o baza de date cu inregistrari despre 533 de…

- Notificarile vor deveni obligatorii atunci cand sistemul de operare iOS 14.5 va deveni disponibil, in urmatoarele saptamani, dar Apple nu a oferit o data exacta. Aceste notificari, care vor fi facute o singura data, vor cere dezvoltatorilor de aplicatii sa ceara permisiunea utilizatorilor inainte ca…

- Lansarea variantei 5G a iPhone a ajutat Apple sa ajunga pentru prima data in ultimii cinci ani in topul principalilor producatori de telefoane mobile inteligente, in trimestrul patru din 2020, arata datele publicate luni de firma de cercetare de piata Gartner, informeaza Financial Times (FT), potrivit…

- Comisarul antitrust al Uniunii Europene, Margrethe Vestager, a avertizat Apple sa acorde un tratament egal tuturor aplicatiilor de pe platforma sa, pe fondul schimbarilor legate de confidentialitatea datelor al producatorului de iPhone-uri, care au atras acuzatii de practici anticoncurentiale din…

- Apple va cere utilizatorilor de iPhone-uri, din aceasta primavara, sa isi dea consimtamantul pentru urmarirea datelor lor pentru reclamele personalizare, afirmand ca vrea sa protejeze viata privata a utilizatorilor. In schimb, acest fapt va limita abilitatea aplicatiilor de a colecta date din telefoanele…

- Candva in primavara acestui an, pe iPhone si iPad va intra o vigoare o masura de protejare a intimitatii care are potentialul de a lovi direct business-ul de reclame al Facebook, care se bazeaza pentru targetare pe datele personale colectate de la utilizatori. Pana acum, colectarea datelor personale…

- Aflata la un pas de pierderea accesului la o mare cantitate de date despre utilizatorii dispozitivelor Apple, ca urmare a unei modificari pe care o va face in curand producatorul iPhone-ului, Facebook se va ruga pur si simplu de utilizatorii sai sa o lase sa le colecteze datele personale, informeaza…

- De la lansarea celui mai nou smartphone Apple, s-a descoperit ca iPhone 12 poate provoca interferențe electromagnetice cu dispozitive medicale precum stimulatoarele cardiace și defibrilatoarele, dar compania a distribuit acum informații suplimentare. “Dispozitivele medicale, cum ar fi stimulatoarele…