Lansare de album Satra B.E.N.Z. la Arenele Romane: Program si reguli de acces

- Dupa ce toata vara ați fredonat piesa ,,Cat mai lejer”, colaborarea EMEI cu Macanache, artista vine cu o piesa de dor, la care sa dai play cand ai vrea sa uiți, sa ștergi orice urma lasata de cel iubit, orice dorința, vis neimplinit. Piesa ,,Universul rar” are un sound aproape intergalactic, fiecare…

- Fața de anii precedenți, intrarea nu se va mai face pe baza unui program prestabilit, ci se poate intra la orice ora in timpul programului de funcționare. Biletul de acces este valabil 2 ore. Programul:Luni – curațenie generalaMarți – Vineri 06:00 – 22:00Sambata – Duminica 08:00 – 20:00 Programul pentru…

- ADVERTORIAL. Peste 37.000 de spectatori s-au bucurat de mai mult de 600 de evenimente la Cinema Victoria, in primul an de la revenirea sa pe scena culturala a orașului. Intre 15 și 17 septembrie, cinefilii de Cimișoara sunt invitați sa descopere un program aniversar ofertant din care nu lipsesc avanpremierele,…

- Cluj-Napoca va fi animata in acest weekend de sunetele vibrante ale jazzului. A 11-a ediție a festivalului Jazz in the Park incepe vineri, 1 septembrie, și se va desfașura pana duminica, 3 septembrie, in Parcul Etnografic.

- Celebrul violonist David Garrett revine la Bucuresti, vineri, in cadrul turneului „Iconic Trio Tour 2023”. Spectacolul va avea loc in spatiul outdoor al Arenelor Romane din Capitala, incepand cu ora 20.00, potrivit news.roPentru prima data, David Garrett va concerta in formula de trio, alaturi de…

- Formatia Depeche Mode concerteaza miercuri pe Arena Nationala din Bucuresti in cadrul unui show care face parte din turneul mondial “Memento Mori”. In deschidere, vor concerta britanicii de la Haelos care vor urca pe scena in jurul orei 19,45. Depeche Mode isi vor incepe show-ul in jurul orei 20,45.…

- Trupa Guns N' Roses, reunita pentru prima oara in formula consacrata, concerteaza, duminica, pe Arena Nationala din Bucuresti. Componenta trupei pentru turneul mondial din 2023 este Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer si Melissa Reese.

- Dupa ce au șocat cu videoclipul “Ou, Ou” , Șatra B.E.N.Z. lanseaza un videoclip cu și de poveste pentru piesa ‘Prietena ta” alaturi de Alduts Sherdley. Artiștii și-au luat in serios rolurile de actori și au jucat o poveste de dragoste ca-n Los Angeles, presarata cu dame de companie, proxeneți, scandaluri…