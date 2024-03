Stiri pe aceeasi tema

- Langa noi: Patru persoane implicate intr-un accident in zona Garii Burdujeni Potrivit plutonier Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme in care se aflau patru persoane. Doua persoane au fost monitorizate de catre echipajele SMURD B2 și TIM. Persoanele…

- Langa noi: Cursa nebuna, cu focuri de arma, pe urmele unui șofer de ocazie. Teribilistul din Suceava, prins in afara orașului Urmarire ca in filme incheiata cu focuri de arma in Suceava. Un tanar de 21 de ani, care nu avea permis de conducere, a pus pe jar atat autoritatile, cat si pe ceilalti participanti…

- Langa noi: Aproape 30 de mașini au fost distruse de un tanar beat pe care un taximetrist nu a vrut sa-l duca acasa Aproape 30 de autoturisme parcate pe o strada din Suceava au fost victimele unui act de vandalism in noaptea de joi spre vineri. Conform informațiilor furnizate de un post local de televiziune,…

- Langa noi: O femeie si-a pierdut viata dupa ce a fost spulberata de un maxi-taxi, in municipiul Suceava O femeie si-a pierdut viata dupa ce a fost spulberata de un maxi-taxi. Martorii sustin ca victima traversa strada printr-un loc nepermis. Accidentul mortal s-a produs pe o strada din municipiul Suceava.…

- Langa noi: O tanara din Suceava și-a infipt un cuțit in inima dupa o cearta cu iubitul. A supraviețuit miraculos O tanara in varsta de 20 de ani din Suceava s-a injunghiat in inima in timpul unei dispute cu partenerul ei, acuzandu-l ca intreține o relație cu o vecina. Femeia a supraviețuit miraculos,…

- Langa noi: Un barbat a murit la Suceava dupa ce s-a taiat din greșeala in curte cu DRUJBA Un barbat a murit la Suceava dupa ce s-a taiat din greșeala in curte cu o drujba, in ciuda menevrelor de resuscitare aplicate de un echipaj de ambulanța care a ajuns la fața locului. Barbatul de afla in comuna…

- Langa noi: Un barbat din Suceava a murit dupa explozia unei centrale termice Un barbat in varsta de 44 de ani din localitatea Vama a decedat, joi, dupa explozia centralei pe lemne cu care isi incalzea locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, relateaza…