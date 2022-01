Lamborghini, ultimul an „Va fi ultima data cand oferim numai modele cu motoare pe combustie”, a anunțat directorul general al Lamborghini, Stephan Winkelmann…Anunțul e la prima vedere simplu, dar reprezinta atat o provocare tehnica cat si una emotionala… Constructorul de automobile sportive Lamborghini se pregateste pentru sfarsitul modelelor echipate numai cu motoare pe combustie interna, precum este Aventador, urmand sa isi schimbe intreaga gama de modele in hibride de tip plug-in. Potrivit Bloomberg, producatorul auto italian detinut de grupul german Volkswagen AG, si care ofera modele sportive precum Aventador, Huracan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

