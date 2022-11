Lagarde: BCE ar putea fi nevoită să restricţioneze creşterea economică pentru a ţine sub control inflaţia Incepand din luna iulie, BCE a majorat dobanzile cu 2 puncte procentuale, o masura fara precedent, pentru a combate inflatia, si a declarat ca va inaspri si mai mult politica monetara prin cresterea ratelor dobanzilor si reducerea activelor sale, de 5.000 de miliarde de euro). ”Ne asteptam sa crestem in continuare dobanzile, iar retragerea activelor poate sa nu fie suficienta. Ratele dobanzilor sunt si vor ramane principalul instrument de ajustare a politicii noastre. Recunoscand ca ratele dobanzilor raman instrumentul cel mai eficient pentru modelarea orientarii noastre politice, este oportun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta dinamica este alimentata de o crestere a preturilor energiei, din nou, domeniu in care inflatia atinge 41,9%, ”cel mai mare nivel anual”. Produsele alimentare s-au scumpit cu 13,1% in decurs de un an. In decurs de un an, bunurile industriale – excluzand energia – s-au scumpit cu 6%, iar serviciile…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza…

- Ratele dobanzilor și orice date care modifica așteptarile cu privire la direcția, momentul sau procentul creșterilor sau a scaderilor acestora sunt un factor important pentru piețele valutare. Sa ne uitam la modul in care ratele dobanzilor afecteaza valutele și la o strategie comuna in forex trading…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat cu 0,75% rata dobanzii de politica monetara. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50%, incepand cu data de 6 octombrie 2022. De asemenea,…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat cu 0,75% rata dobanzii de politica monetara. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50%, incepand cu data de 6 octombrie 2022. De asemenea,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste miercuri in sedinta pe probleme de politica monetara, scrie Agerpres. Minuta sedintei Consiliului de administratie pe probleme de politica monetara din 5 octombrie 2022 va fi publicata in data de 17 octombrie. Este de asteptat…

- Creșterea economica de 5,8% inregistrata in primul semestru reprezinta o performanța peste așteptari, susține intr-o analiza Cosmin Marinescu, consilierul pe probleme economice al președintelui Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- BNR: Inflatia va scadea in ultimul trimestru din acest an Foto: Arhiva. Inflatia va scadea în ultimul trimestru din acest an si-si va mentine trendul descrescator pâna aproape de jumatatea anului viitor, se arata în minuta celei mai recente sedinte de politica monetara, publicata…