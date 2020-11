Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil a vorbit drespre motivul pentru care nu vrea sa se casatoreasa. Acesta i-a marturisit totul in direct Gabrielei, pe platourile de filmare din cadru emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani."

- George Burcea este in lumina reflectoarelor constant de la inceputul acestui an. Divorțul de Andreea Balan și intamplarile controversate de dupa l-au adus ”gol”, in mijlocul publicului. Apele s-au liniștit dupa ce s-a mutat de acasa, dar s-au involburat din nou odata cu apariția in emisiunea ”Ferma”,…

- Artistul Valentin Sanfira a trait o poveste de dragoste cu viitoarea soție a lui Dani Oțil, Gabrielei Prisacariu, cu mult timp in urma și acum se afla in pragul casatoriei cu alta femeie.Interpretul a fost invitat astazi la „Neatza cu Razvan și Dani”, impreuna cu soția lui, Codruța Filip, insa Oțil…

- Pe ea o cunoaște toata lumea, dupa Dani Oțil și-a facut publica relație. Vorbim despre Gabriela Prisacariu, tanara care a reușit sa-i fure inima prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani, insa va intrebați cum arata mama ei. Ei bine, va spunem chiar noi și avem și imaginea!

- Dorin Chirtoaca a ieșit din nou in evidența. Acesta fiind invitat la un post de radio a interpretat melodia "Frumoasa mea" compusa de Ovidiu Komornyik și cantata de Marcel Pavel."Tu stralucesti in viata meaTe rog, asculta-mi inima".

- X FACTOR 2020. Delia și Loredana, la pupitrul X Factor, la 20 de ani de la prima colaborare. Al noualea sezon va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1. CHEFI LA CUTITE 2020: Bunica Alexandrina i-a cucerit pe bucatari cu o ciorba delicioasa. Ce jurat a luat amuleta…

- Noul sezon X Factor aduce nu doar muzica de neoprit, ci si multe reguli noi, pe care concurentii sunt pe cale sa le descopere. Doua nume noi, Loredana Groza si Florin Ristei isi vor ocupa locurile la masa juratilor alaturi de Delia si Stefan Banica, iar Razvan Simion si Dani Otil revin in calitate de…

- Fiica Andreei Esca a plecat in vacanța la mare, alaturi de iubitul sau. Cei doi nu au plecat singuri, ci cu gașca de prieteni, insa se arata extrem de indragostiți unul de celalalt. Romantismul a fost la el acasa și seara trecuta, cand Mario Fresh și Alexia Eram au luat cina la un local de fițe din…