Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de supermașini cresc in cele mai bogate zone ale Londrei. Ferrari, McLaren și Lamborghini se afla in fruntea listei celor mai populare modele cumparate in capitala britanica, iar Bugatti și Koenigsegg incheie elegantul top cinci. Westminster – Kensington și Chelsea – doua cartiere londoneze…

- Surazatoare, in plina forma, regina Elizabeth a fost prezenta, vineri de dimineața, la inaugurarea unei noi cladiri a Thames Hospice, din apropierea Castelului Windsor. Suverana a fost insoțita de fiica sa, prințesa Anne. De altfel, regina a inaugurat și prima cladire a acestui spital in 1987. Acest…

- Dupa suspiciunea tentativei de otravire și vanzarea clubului Chelsea, oligarhul rus Roman Abramovici apare din nou pe prima pagina a ziarelor. Potrivit declarațiilor pe care oficialul de la Kiev, David Arakhamia, le-a facut pentru Voice of America, fostul patron al echipei engleze a acceptat cererea…

- Ce titlu va avea Kate Middleton dupa moartea Reginei Marii Britanii Kate Middleton ar putea fi noua Prințesa de Wales, titlu pe care l-a purtat candva regretata Lady Diana. Asta bineințeles, atunci cand Regina Elisabeta a Marii Britanii nu va mai fi. Se pare ca actuala soție a Prințului Charles, Camilla…

- Au spus da”! Francois Hollande, fostul președinte al Franței, și actrița Julie Gayet „s-au casatorit in privat” sambata la Tulle (Correze), a declarat primaria orașului pentru ziarul La Montagne. ”S-au casatorit in intimitate”, a declarat, pentru ziarul La Montagne, primarul Bernard Combes, potrivit…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande s-a casatorit discret, sambata, cu actrita Julie Gayet, la Primaria din Tulle, in Correze, relateaza AFP. "S-au casatorit in intimitate", declara primarul Bernard Combes ziarului La Montagne Bernard Combes a oficiat uniunea civila a prietenului sau Francois…

- Charles, Prince of Wales, labelled Romania's reaction in the context of the war in Ukraine as "remarkable," adding that that conflict was "a tragedy of immense proportions." Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help…