Stiri pe aceeasi tema

- Lacul Oroville din California a ajuns la doar 23% din capacitatea sa, din cauza nivelurilor extreme de seceta cu care se confrunta statul american. In mare parte din California se inregistreaza temperaturi excesive, seceta severa și incendii masive de vegetație.

- Lacul Oroville din California a ajuns la doar 23% din capacitatea sa, din cauza nivelurilor extreme de seceta cu care se confrunta statul american. In mare parte din California se inregistreaza temperaturi excesive, seceta severa și incendii masive de vegetație.

- O familie din California ar fi putut fi ucisa de alge otravitoare, spun anchetatorii. Cei trei membri ai familiei, dar si cainele acestora, au fost gasiti decedati intr-o zona in care se fac...

- Fizicianul teoretician Michio Kaku a descris experimentul recent de fuziune nucleara de la Laboratorul Național Lawrence Livermore din Statele Unite drept „un paș uriaș catre Sfântul Graal al cercetarilor privind energia”, relateaza CNBC.Kaku se refera la anunțul facut saptamâna…

- Noi ordine de evacuare au fost emise ca urmare a extinderii Dixie Fire, un masiv incendiu de vegetatie din California, care a devastat un oras din nordul statului, indoind stalpi de iluminat si distrugand mai multe cladiri istorice. Șeful echipei de intervenție spune ca pompierii se confrunta cu situații…

- ONU a emis recent o alerta și a anunțat ca peste 1 milion de oameni sunt afectați de foamete. Organizația a avertizat totodata ca numarul copiilor malnutriți ar putea sa creasca de patru in curand.Seceta, care dureaza de mai mulți ani in Madagascar, a dus la dispariția hranei. Criza a fost accentuata…

- Activista transgender Caitlyn Jenner, care este și candidat la alegerile pentru postul de guvernator al statului California, a declanșat saptamana trecuta un val de indignare dupa ce a zburat in Australia, in timp ce zeci de mii de australieni sunt blocați in afara granițelor din cauza noilor masuri…

- Activista transgender Caitlyn Jenner, care candideaza la alegerile pentru postul de guvernator al statului american California, a zburat saptamana trecuta in Australia. Acest eveniment a declansat un val de indignare dupa ce zeci de cetateni australieni au ramas blocati in afara tarii din cauza restrictiilor…